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У домашних кошек уменьшился мозг

Ученые Австрии и Шотландии обнаружили уменьшение мозга кошек из-за одомашнивания

Фото: Tina Vanhove / Unsplash

Ученые Венского университета (Австрия) и Национального музея Шотландии обнаружили, что размер мозга домашних кошек меньше, чем у их африканских предков. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Известно, что одомашнивание животных людьми приводит к уменьшению мозга, что наблюдается у собак, овец и кроликов. В новой работе специалисты измерили объем черепа большого количества пород домашних кошек, чтобы получить среднее значение. То же самое было сделано с дикими африканскими кошками, которые являются предками современных Felis domestica.

Результаты подтвердили, что мозг домашних кошек намного меньше, чем у предков. Чтобы показать, что уменьшение размера мозга связано именно с одомашниванием, исследователи сравнили объем черепа у европейских диких кошек и их гибридов с домашними кошками. У гибридов размеры занимали промежуточные значения между дикими и домашними видами.

Предыдущие исследования показали, что причина уменьшения размера мозга у домашних животных связана со снижением количества клеток нервного гребня, которые участвуют в реагировании на опасность, поскольку одомашненные животные сталкиваются с гораздо меньшими угрозами, чем те, что живут в дикой природе.

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Александр Еникеев
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