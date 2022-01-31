Российская чиновница отправила детей-инвалидов в пансионат с плесенью и пауками

В Санкт-Петербурге 57-летняя начальница отдела образования администрации Красносельского района отправляла детей с инвалидностью в пансионат с антисанитарными условиями. В санаторий «Полярные зори» в Анапе таким образом уехал 21 ребенок. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

«В результате халатности обвиняемой дети-инвалиды и сопровождающие их лица не смогли пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в организации отдыха и оздоровления по причине несоответствия условий, предоставленных пансионатом», — говорится в сообщении.

Мать одного из пострадавших детей рассказала РИА Новости про условия в санатории. По ее словам, в пансионате у сына началась аллергия. «Когда я заглянула в ванную, то просто обалдела: повсюду черная плесень и пауки. На балконе — осыпающиеся дыры в полу», — рассказала она.

По словам россиянки, розетки в здании вываливались из стен, а сантехника протекала. В некоторых комнатах нашли блох. Кроме того, были проблемы с рационом питания, так как в столовой отказывались готовить еду, положенную по строгой диете.

После проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). На данный момент расследование уголовного дела закончено, обвиняемая предстанет перед судом.

Ранее стало известно, что в частном доме престарелых подмосковных Мытищ пенсионеров избивали и привязывали к кроватям. Также сотрудники дома престарелых морили голодом стариков.