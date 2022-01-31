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Биолог спрогнозировала «затишье» в ситуации с коронавирусом в России

Биолог Баранова: весной и летом в России произойдет «затишье» в ситуации с коронавирусом

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит «затишье». Ситуацию с COVID-19 в стране спрогнозировала доктор биологических наук Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», его трансляция ведется на YouTube.

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«Скорее всего, по прошествии этой волны у нас наступит некое затишье. То есть я думаю, что весна и лето выдадутся в плане эпидемиологическом довольно спокойными», — сказала биолог.

По ее словам, стабилизация ситуации не гарантирует, что омикрон станет последним вариантом COVID-19 и после него пандемия закончится. При этом из-за мощного подъема заболеваемости в России у людей сформируется иммунитет к южноафриканскому варианту вируса, подчеркнула Баранова.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал сроки «глобальной стабилизации» ситуации с COVID-19. По его словам, это произойдет к середине 2022 года —  к этому времени будет наблюдаться резкое падение летальности.

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Анастасия Шейкина
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