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Китайская корпорация построит кольцевую автодорогу в Приморье

Китайская корпорация CRCC подало частную концессионную инициативу на строительство ВКАД

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Инвестиционное подразделение китайской государственной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) подало частную концессионную инициативу на финансирование и строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) в Приморье. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя CRCC International Investment. Документы, по данным издания, находятся на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.

Как ожидается, общая протяженность новой автомагистрали составит около 30 километров. Строительство планируется вести в два этапа. На первом будет построен 10-километровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота во Владивостоке.

Как отметил представитель CRCC International Investment, начать строительство первого этапа планируется в 2023 году. Генподрядчиком стройки станет российская «дочка» китайской компании — CRCC Rus.

В CRCC International Investment общий объем инвестиций на первом этапе оценивают в пределах 80-85 миллиардов рублей. Собственные средства китайской компании составят 20-30 процентов от стоимости проекта. Остальное финансирование планируется привлечь на рынке. Заинтересованность инвестировании в строительство выразили Евразийский банк развития (ЕАБР) и Дальневосточный филиал Сбербанка.

В пресс-служба Сбера подтвердили, что Сбербанк заинтересован в финансовой поддержке CRCC в реализации проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). «В настоящий момент банк изучает проект и рассматривает возможные варианты финансирования китайской компании», — заявили в банке. Также в Сбере подчеркнул, что проект также имеет поддержку на межгосударственном уровне. «В рамках 8-го Заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусов и заместителя премьера Государственного совета Китая Хань Чжэна проект строительства ВКАД был включен в перечень перспективных проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — добавили в Сбере.

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Татьяна Романова
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