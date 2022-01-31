Мэрия Сухума решила прекратить работу в разгар коронавируса

Мэрия Сухума ушла на карантин в разгар заболеваемости COVID-19. В связи с эпидемиологической ситуацией в администрации столицы Абхазии решили прекратить работу на неделю, следует из опубликованного распоряжения на сайте города.

Работников администрации освободили от выполнения служебных обязанностей с 31 января по 6 февраля 2022 года. При этом зарплату всем сотрудникам мэрии сохранили. Никакой информации об удаленной или дистанционной работе в указе нет, не говорится также о требованиях к вакцинированным и непривитым сотрудникам.

Тем временем на Украине вступило в силу распоряжение министерства здравоохранения, которое запрещает допускать на работу сотрудников медучреждений, коммунальных служб и местных чиновников без сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Похожие меры действуют и в России, где работников обычно отправляют на «удаленку», а в случае отказа от вакцинации отстраняют от работы без сохранения заработной платы.

Недельный карантин в Абхазии совпал со сроками сокращения норм по карантину при COVID-19 и в России. Главный врач клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил это сокращением периода болезни с приходом омикрон-штамма.