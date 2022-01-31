Отличие платья на фото в сети от реальности разочаровало покупательницу

Приобретенное в интернет-магазине платье разочаровало девушку из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах Софи Джинджелл (Sophie Gingell) продемонстрировала желаемый наряд на сайте бренда Asos: бежевое мини-платье по фигуре с вырезами на боках, которые можно затягивать с помощью шнурков. Стоимость наряда составляла на момент оформления заказа 20 фунтов стерлингов (2080 рублей).

Следом она показала фото, сделанное во время примерки. На снимке видно, что вырезы платья сместились на теле покупательницы так, что открыли ее бюстгальтер. Кроме того, товар оказался велик героине материала. «Спасибо, Asos… Что мне надеть сегодня вечером? Мешок для мусора выглядел бы лучше», — подписала она пост, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров.

Пользователи сети принялись комментировать внешний вид Джинджелл. «Похоже, это действительно мешок для мусора», «Я смеялась не менее пяти минут», «В каждом из отверстий ты бы могла спрятать по бутылке спиртного на вечеринке», — высказывались они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.