Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина с Джонсоном

Переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным могут перенести на 1 февраля. Об этом сообщил представитель главы парламента Макс Блейн, его цитирует РИА Новости.

Разговор глав государств пройдет в телефонном режиме. По словам самого Джонсона, он постарается позвонить Путину при первой возможности. «Я переговорю с президентом Путиным, как только смогу», — заявил Джонсон.

29 января пресс-служба главы правительства Британии сообщила о намерении глав государств провести телефонные переговоры «в ближайшие дни».

По данным ТАСС, помимо телефонного разговора с Путиным, Джонсон планирует «совершить поездку в регион в предстоящие дни». Информированный источник в правительственных кругах Британии сообщил, что речь идет о Восточной Европе. Однако он не уточнил, какую именно страну намерен посетить премьер.