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Элитные квартиры в Москве стали чаще брать в ипотеку

Savills: доля ипотечных сделок среди элитных квартир в Москве достигла 28 процентов

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

К концу 2021 года на рынке высокобюджетных новостроек Москвы до 28 процентов увеличилась доля ипотечных сделок. О том, что элитные квартиры стали чаще брать в ипотеку, свидетельствуют данные агентства Savills, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, с 2017 года доля подобных сделок от общего числа в сегменте не превышала 19 процентов. Срок кредитования увеличился до 20 лет. Чаще всего покупатели подобных объектов погашают ипотеку досрочно.

Спрос на ипотеку среди элитного жилья эксперты объяснили комфортными ставками и увеличением объема предложения.

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К концу 2021 года средний бюджет сделки вырос до 73 миллионов рублей — пять лет назад он достигал 66 миллионов рублей. При этом уменьшилась площадь покупаемых объектов — на 13 квадратных метров, до 100 «квадратов».

Ранее в Savills рассказали, что суммарная стоимость сотни самых дорогих элитных квартир Москвы в 2021 году достигла 1,08 миллиарда долларов (81,1 миллиарда рублей). Самым дорогим предложением оказался объект за 85 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Нина Ташевская
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