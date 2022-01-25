Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве

Суммарная стоимость сотни самых дорогих элитных квартир Москвы в 2021 году достигла 1,08 миллиарда долларов (81,1 миллиарда рублей). По данным международного агентства элитной недвижимости Savills, за год этот показатель вырос на 13 процентов в долларовом выражении и на 15 процентов — в рублевом. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В агентстве назвали стоимость самого дорогого предложения из сегмента элитной недвижимости столицы — его цена составила 85 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей). Наиболее бюджетное жилье из рейтинга обойдется в 1,6 миллиона долларов (124 миллиона рублей). Средняя стоимость квадратного метра в дорогих квартирах составила 36,6 тысячи долларов — это на 10,5 процента выше показателя за 2020 год.

Средняя цена квартиры в сотне самых дорогих — 10,8 миллиона долларов. Выросла доля новостроек среди элитных предложений. Сейчас 76 процентов из сотни самых дорогих представлены на первичном рынке, а 24 процента продаются на вторичном. В 2020 году предложение между рынками распределялось поровну. В агентстве рассказали, что цены в ультрапремиальном сегменте уже не опустятся и станут новой реальностью.

Ранее в январе сообщалось, что во втором полугодии 2021 года объем предложения на вторичном рынке элитной недвижимости столицы снизился почти на треть. Состоятельные россияне, вернувшиеся из-за границы, начали покупать роскошное жилье в Москве. Наиболее крупная сделка, по данным аналитиков, заключена в бюджете 3,4 миллиона рублей за квадратный метр.

