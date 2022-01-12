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Россияне бросились скупать элитное жилье в Москве

Объем предложения элитной недвижимости на вторичном рынке Москвы сократился на 31 процент

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За второе полугодие 2021 года объем предложения на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы снизился почти на треть. Об этом сообщили аналитики агентства элитной недвижимости Tweed, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

На вторичном рынке столицы представлено около 480 лотов в сегменте элитной недвижимости. Общая площадь составляет 85,3 тысячи квадратных метров. За последние полгода предложение сократилось на 31 процент. Спрос формируют состоятельные россияне, вернувшиеся из-за границы и бросившиеся скупать роскошное жилье в столице. Крупные сделки заключатся в бюджете 3,4 миллиона рублей за квадратный метр.

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Аналитики отмечают, что раньше недвижимость приобретали под запрос «купить и переделать под себя», сейчас популярностью пользуется вариант «заезжай и живи». Чаще всего покупатели стремятся приобрести квартиры с дизайнерской отделкой и современным искусством. Генеральный директор Tweed Ирина Могилатова заявила, что рынок вторичного жилья Москвы оказался под угрозой дефицита эксклюзива — многие хорошие квартиры уже раскупили, и остались варианты, продающиеся по завышенным ценам.

В среднем квадратный метр элитной недвижимости в Москве за 2021 год подорожал на 25 процентов — до 880,4 тысячи рублей рублей. «В 2022 году цены могут еще подняться вслед за новостройками. Если тренд на рост цен в сегменте новостроек продолжится, вторичный рынок не отстанет», — прогнозирует Могилатова.

Цены на новостройки, по мнению аналитиков, в 2022 году снова вырастут. Эксперты прогнозируют, что недвижимость на первичном рынке подорожает на 5-15 процентов. При этом рост цен на вторичное жилье не ожидается — аналитики предполагают, что стоимость жилья может даже упасть.

Александра Мирошникова
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