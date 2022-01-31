В США опровергли планы по ослаблению России

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд опровергла якобы существующие планы Вашингтона по ослаблению России. Она отвергла подобные обвинения со стороны Москвы, ее слова приводит РИА Новости.

Так она ответила на выступление российского постпреда при ООН Василия Небензи.

«Скажу ясно, у нас нет планов по ослаблению России, как о том заявил сегодня мой российский коллега, напротив, мы приветствуем Россию в качестве ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе Украины безответственны», — уточнила постпред США.

Она добавила, что действия России на границе с Украиной являются «провокационными». Также Томас-Гринфилд выразила надежду на то, что Россия сделает верный выбор на заседании Совета Безопасности.

Ранее Небензя заявил, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. «Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — подчеркнул дипломат.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Российской стороне угрожают серией жестких санкций в ответ на вторжение. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.