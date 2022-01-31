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Российского экс-депутата депортировали из Грузии на Украину

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова депортировали из Грузии на Украину
Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова депортировали из Грузии на Украину. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Гудков считает, что это решение было политическим, принятым на государственном уровне.

По его словам, Гудков прибыл в страну по официальному приглашению, россиянин планировал ряд встреч с активистами и дипломатами.

Бывший депутат от партии «Яблоко» покинул Россию в июне 2021 года и переехал на Украину. Он подозревается в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения. Сам Гудков считает дело против себя политическим.

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Роман Кирьянов
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