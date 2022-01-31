Названы районы Москвы с самой дорогой арендой жилья

В январе 2022 года лидером в рейтинге районов Москвы по стоимости аренды жилья стал Арбат — средний размер ежемесячного платежа достиг 95,1 тысячи рублей. Другие районы столицы с самой дорогой арендой назвали эксперты «Циан.Аналитики», сообщает РБК.

Второе место рейтинга занял район Якиманка, где месяц аренды квартиры в среднем стоит 87,6 тысячи рублей. Топ-3 замкнули Хамовники со ставкой в 83,8 тысячи рублей в месяц.

Ниже расположились районы Дорогомилово и Замоскворечье со средней стоимостью аренды в 80,5 тысячи рублей и 80,1 тысячи рублей в месяц соответственно.

Менее 80 тысяч рублей придется отдавать в районах Хорошевский, Пресненский, Тверской и Филевский парк. Топ-10 списка замкнул район Беговой — аренда квартиры в среднем обойдется в 74,1 тысячи рублей.

По данным экспертов, на размер платежа повлияли не только транспортная доступность района и близость к центру, но и наличие современных жилых комплексов — чем их больше, тем выше показатели по ставкам.

Ранее специалисты агентства Skolkovo Realty выяснили, что в январе 2022 года среди районов столицы большинство ультрадорогих квартир располагалось в Центральном административном округе (ЦАО). Вторую строчку рейтинга занял Западный административный округ (ЗАО).