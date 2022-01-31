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Джонсон перевел внимание со скандала из-за вечеринки на Россию

Премьер Британии Джонсон: британская репутация основана на противостоянии с Россией

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на парламентских слушаниях по скандалу из-за вечеринки с его участием во время локдауна, перевел внимание законодателей на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Репутация нашей страны в мире основана на самой быстрой программе вакцинации в Европе, самом значительном экономическом росте среди стран G7 и нашей способности объединить союзников в противостоянии [президенту] Владимиру Путину», — заявил глава британского правительства, когда его спросили, повлияет ли скандал с вечеринкой на Даунинг-стрит на репутацию Великобритании.

На тех же слушаниях Джонсон отказался уходить в отставку во время слушаний в парламенте по поводу скандальной вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна. Борис Джонсон заметил, что у британского парламента есть куда более важные проблемы, чем его отставка. Он заявил, что парламентарии могли бы заниматься противодействием «российской агрессии», а не раздувать скандалы внутри страны.

Ранее сообщалось, что в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона. По его результатам, мероприятия на Даунинг-стрит признали серьезным нарушением стандартов этики, которые должны были соблюдать не только представители власти, но и все население Соединенного Королевства.

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Николай Чигасов
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