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Врач назвала признаки немого инсульта

Врач Драпкина: симптомами немого инсульта являются нарушение походки и ощущение онемения

Фото: Shutterstock

При немом инсульте проявляется ряд симптомов. Их назвала член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Оксана Драпкина, сообщает «Доктор Питер».

По словам медика, тихий инсульт сопровождается внезапным головокружением, нарушением походки и резким ухудшением зрения. Также на микрокровоизлияние может указывать потеря чувствительности в конечностях, речевая дисфункция и асимметрия лица.

Драпкина подчеркнула, что немой инсульт, несмотря на легкость течения, опасен, потому что он является предвестником классического инсульта. Риску развития тихого инсульта подвержены люди с сахарным диабетом, артериальной гипертонией и нарушениями сердечного ритма, отметила врач.

Ранее невролог Семен Прокопенко заявил, что коронавирус может спровоцировать инсульт до или после болезни. Если человек принимает после COVID-19 антикоагулянты, то риск развития инсульта растет, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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