Невролог предупредил об опасном последствии коронавируса

Коронавирус может спровоцировать инсульт до или после болезни. Об опасном последствии заболевания в беседе с URA.RU предупредил научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

Врач отметил, что сейчас есть категория людей, у которых осложнения появляются или в остром периоде инфекции, или в последствии. По его словам, достаточно часто в варианте системного заболевания у пациента повышается склонность к тромбозам после COVID-19. Специалист также рассказал, что, если человек принимает после коронавируса антикоагулянты, то риск развития инсульта растет.

Помимо этого, невролог объяснил, что другими группами риска по инсульту являются люди с запущенными цереброваскулярными заболеваниями, страдающие от сахарного диабета, а также с нарушением ритма сердца.

Ранее специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете заявили о том, что омикрон-штамм COVID-19 вызывает значительно более легкую пневмонию, чем дельта-вариант. Исследование проводилось на хомяках. У животных, зараженных омикроном-штаммом, наблюдалась более низкая степень поражения легких. В то же время японские специалисты добавили, что среди грызунов были зафиксированы летальные случаи даже при заражения данным штаммом коронавируса.

