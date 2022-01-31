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Ученые сравнили степень тяжести пневмонии при омикроне и дельте

Японские специалисты: «омикрон» вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм

Фото: Nacho Doce / Reuters

Специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете заявили о том, что омикрон-штамм COVID-19 вызывает значительно более легкую пневмонию, чем дельта-вариант. Об этом сообщает ТАСС.

Исследование проводилось на хомяках. У животных, зараженных омикроном-штаммом, наблюдалась более низкая степень поражения легких.

В то же время японские специалисты добавили, что среди грызунов были зафиксированы летальные случаи даже при заражения данным штаммом коронавируса. В связи с этим эксперты призвали проявлять осторожность и напомнили, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все равно находятся в группе повышенного риска.

Ранее группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки заявила о возможности получить «супериммунитет» против коронавируса. По их словам, он разовьется у переболевших COVID-19 при условии вакцинации.

Ксения Назарова
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