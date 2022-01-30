Ученые рассказали о возможности получить «супериммунитет» против коронавируса

Группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки заявила о возможности получить «супериммунитет» против коронавируса. Об этом пишет Business Insider.

По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer. Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов вируса», — рассказал соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Ранее американский врач Ашиш Джа сообщил, что некоторые пациенты пытаются нарочно заразиться омикрон-штаммом коронавируса, чтобы получить иммунитет. Специалист предупредил, что не стоит недооценивать опасность COVID-19. «Я только что две недели отработал в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись омикрон-штаммом. Понимаю, он менее смертелен, чем дельта, но угроза все еще серьезная», — отметил врач.