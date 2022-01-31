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Россиянам предсказали резкий рост платы по ипотеке

«Известия»: к июлю 2022 года ежемесячная плата по ипотеке вырастет на 21 процент

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

К июлю 2022 года ежемесячная плата по ипотеке увеличится на 21 процент. Такой резкий рост предсказали участники рынка недвижимости, опрошенные «Известиями».

При расчетах эксперты учли увеличение ипотечных ставок и рост цен на недвижимость. За 2022 год новостройки, согласно прогнозам, подорожают на 15 процентов, — скорее всего, рост цен будет выше инфляции, как это было в 2020-2021 годах. Увеличение стоимости жилья участники рынка связывают с подорожанием стройматериалов и дефицитом рабочей силы.

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Даже если снизить влияние этих факторов, цены продолжат расти в пределах инфляции — в течение полугода средняя стоимость жилья в новостройках может увеличиться на пять процентов. Вслед за первичным предложением подорожает и вторичное. Средние ипотечные ставки в 2022 году поднимутся до 11,5-13 процентов при условии, что ключевая ставка будет не выше 10 процентов.

При подорожании жилья на пять процентов и росте ставок до 12 процентов ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на 20 лет увеличится на 21 процент. Переплата за весь срок пользования кредитом вырастет на 32 процента, а общая стоимость покупки жилья — на 19 процентов.

Ранее в январе Центральный банк спрогнозировал падение спроса на ипотеку. В докладе регулятора отмечается, что выдачи ипотеки в России снизятся «до более умеренных уровней» из-за роста ипотечных ставок. Прогнозируемое падение спроса исключит риски перегрева рынка жилищного кредитования.

Нина Ташевская
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