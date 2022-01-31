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Израиль признал тесты одной российской лаборатории для въезда в страну

Израиль признал анализ Invitro для въезда привитых «Спутником V» и «Спутником Лайт»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Израиль признал результаты серологического теста, сделанного только в одной российской лаборатории — Invitro. Об этом сообщается на сайте Минздрава еврейского государства.

Так, вакцинированным «Спутником V» или «Спутником Лайт» (в виде бустерной зоны) россиянам для въезда в Израиль придется сдать тест на антитела в лаборатории Invitro — при этом положительный результат анализа с QR-кодом необходимо загрузить в форму декларации перед прибытием в страну.

В случае, если нет возможности сдать тест в России, его потребуется сделать в аэропорту в Израиле. Отмечалось, что в будущем список российских лабораторий, чьи анализы будут признаны еврейским государством для въезда туристов, может быть расширен.

Ранее в январе власти Израиля смягчили правила въезда для россиян, привитых вакциной «Спутник V». Теперь туристы смогут посетить страну с российской справкой о наличии антител.

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Дарья Рыбак
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