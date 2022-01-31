Израильские ВВС совершили авианалет близ сирийской столицы

ВВС Израиля совершили авианалет по объектам в окрестностях сирийской столицы — города Дамаск. Об этом сообщает «Сирийское арабское информационное агентство» (SANA) в официальном Telegram-канале.

«Сегодня около 03:05 (04:05 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») израильские самолеты нанесли авиаудар. Было выпущено несколько ракет со стороны Рияка, к востоку от [ливанского] Бейрута, по некоторым объектам близ Дамаска», — сообщило агентство.

По информации SANA, в результате авиаудара никто не пострадал, постройкам был нанесен материальный ущерб. Силы противовоздушной обороны смогли сбить несколько ракет в ходе мероприятий ПВО.

2 января пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что армейские подразделения атаковали объекты террористов в секторе Газа.

28 декабря прошлого года сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим. Ракеты были выпущены по Сирии со стороны Средиземного моря. В результате попадания ракет вспыхнул пожар. Это привело в большему материальному ущербу.