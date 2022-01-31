Россияне усмотрели актера и ведущего «Следствие вели...» Леонида Каневского на новых сумках итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующие публикации и комментарии появились в Instagram-аккаунте звезды.

Речь идет о сумке бордового цвета с короткими черными ручками и мультипликационным изображением, на котором изображены трое мужчин с усами и густыми бровями в одежде классического стиля и шляпах. Стоимость данного аксессуара составляет почти 197 тысяч рублей. Каневский разместил на своей странице скриншот с изображением упомянутой сумки марки. «И куда обратиться за своим гонораром», — подписал он пост.

Поклонники журналиста принялись шутить на тему аксессуара в комментариях. «Где сумку-то купить с кумиром?», «А ведь и правда слишком подозрительное сходство», «Хочу такую сумку с любимым артистом!», «Это очень смешно», «Я за сумкой побежала!», «Они, получается, тоже ваши поклонники», — высказывались подписчики.

В ноябре 2021 года девятилетняя дочь Киркорова вышла в свет с сумкой итальянского бренда за 680 тысяч рублей. Алла-Виктория вышла в свет в розовом костюме модного дома Gucci, футболке в тон наряда и белых кроссовках. Ее образ дополнила сумка Dolce & Gabbana из коллекции 2015 года c изображением роз и ангелов.

