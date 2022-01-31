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Гинцбург рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург: через 18-20 дней начнется набор детей для исследования вакцины от COVID-19
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург . Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24» рассказал об исследовании вакцины от COVID-19 для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, примерно через 18-20 дней начнется набор детей 6-11 лет для исследования препарата. «Реально эти исследования начнутся дней через 18-20, к этому моменту уже начнется набор этой возрастной группы детей, их обследование и вакцинация», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. По его словам, иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов.

Марина Совина
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