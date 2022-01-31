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В Госдуме предложили полностью ограничить доступ в интернет для педофилов

Вице-спикер ГД Кузнецова выступила за полный запрет доступа в интернет для педофилов

Фото: Globallookpress.com

В России необходимо полностью ограничить доступ в интернет для педофилов. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова в эфире стрима «Летучка» телеканала RT, трансляция которого велась на YouTube-канале.

Она напомнила, что в России за последнее время на 6 процентов выросло количество таких преступлений. «За каждым процентом — погубленные детские жизни», — отметила Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы отметила, что любому работодателю было бы полезно знать, что перед ним не педофил, чтобы понимать, можно ли нанять этого человека. По ее словам, такая практика давно применяется на Западе.

«Нам надо здесь быть очень осторожными, чтобы, с одной стороны, не под кальку это воспроизводить, а с другой стороны, использовать наилучшие практики», — добавила вице-спикер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Пожизненное заключение грозит тем, кто повторно совершил преступление против половой неприкосновенности лица младше 18 лет, а также тем, кто совершил преступление впервые, но против нескольких детей.

Законопроект был разработан «Единой Россией». Госдума приняла его в третьем чтении 18 января, Совет Федерации одобрил документ 26 января. Он предполагает внесение изменений в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Указанные меры распространяются на преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, как это установлено в законе в настоящее время.

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Анна Щербакова
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