Российский эксперт назвал три анализа для предотвращения долгого коронавируса

Российский эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов назвал три анализа, которые необходимо сдать людям, переболевшим коронавирусом, для предотвращения развития болезни. Его слова приводит РИА Новости.

Так, для предотвращения долгого COVID-19 следует сдать сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, анализы на С-реактивный белок и D-димер. Общий анализ крови дает представление о базовых параметрах организма, пояснил Ломоносов. Если повышен С-реактивный белок, то это говорит о том, что воспаление продолжается. «При этом температуры может уже не быть, но расслабляться еще рано», — добавил он.

Анализ на D-димер показывает, что в организме идет активное разрушение тромбов. «А значит, есть что разрушать», — отметил эксперт. Он предупредил, что в случае, если результаты зафиксируют отклонение от нормы, необходимо сразу обратиться к врачу.

Ранее Андрей Ломоносов раскрыл вред от ношения медицинских масок. Находясь в толпе, не стоит пренебрегать средством защиты. Однако во время прогулки на свежем воздухе на расстоянии от других людей необходимости в маске нет.