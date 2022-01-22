Российский эксперт раскрыл вред медицинских масок

Российский эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов раскрыл вред от ношения медицинских масок. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Ломоносов объяснил, что решение о том, надевать маску на улице или нет, надо принимать, оценивая соотношение риска и пользы. По его словам, положительный эффект от средств индивидуальной защиты наблюдается не всегда.

Он отметил, что, находясь в толпе, не стоит пренебрегать защитной маской. Однако во время прогулки на свежем воздухе на расстоянии от других людей необходимости в средстве защиты нет.

«Нужно понимать, что использование маски на улице связано с двумя побочными эффектами, особенно в холодную погоду. Во-первых, она становится более влажной, а потом в тепле на ней начинают быстро размножаться микроорганизмы. Именно поэтому маски и рекомендуется менять каждые два часа», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, на морозе возникает еще одна проблема. Дело в том, что маска становится влажной, влага замерзает, и изделие хуже пропускает воздух. В связи с этим могут начаться головная боль и головокружения.

В апреле 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович описала опасность неправильного ношения медицинских масок. По ее словам, использование защитных средств при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения инфекцией. Она напомнила, что маска должна быть сухой, иначе есть риск стать источником заражения.