Описана опасность неправильного ношения медицинских масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович описала опасность неправильного ношения медицинских масок. Об этом она рассказала во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, использование масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения инфекцией. «Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение», — сказала Вуйнович. Она напомнила, что маска должна быть сухой, иначе есть риск стать источником инфекции.

Представитель ВОЗ отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако необходимо соблюдать определенные условия. Если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, тогда маска необходима. «Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — отметила эксперт.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предостерег от неправильного ношения медицинских масок. По его словам, это может нанести вред борьбе с пандемией. Он также указал, что маски необходимы в первую очередь больным, чтобы не заражать окружающих, а также тем, кто ухаживает за пациентами.

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