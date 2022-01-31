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В земном вулкане нашли способные выжить на Марсе микробы

Ученые обнаружили микроорганизмы в кратерном озере вулкана, где условия аналогичны Марсу

Фото: Justin Wang

Ученые Университета Колорадо обнаружили земные микроорганизмы, которые способны выжить в условиях, аналогичных условиям на раннем Марсе. Они обитают в гидротермальном кратерном озере вулкана Поас на Коста-Рике, в котором содержится ультракислая вода с высоким содержанием токсичных металлов, температура которой время от времени достигает точки кипения. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Astronomy and Space Science.

Исследователи проанализировали образцы воды, взятой из озера, и выделили из них ДНК. Секвенирование показало, что живущие в нем организмы рода Acidiphilium обладают широким спектром биохимических свойств, которые помогают им переносить экстремальные условия. К ним относятся использование в качестве источника энергии серы, железа, мышьяка, а также фиксация углерода в виде простых и сложных сахаров.

Гидротермальные системы обеспечивают большинство ключевых компонентов для эволюции жизни, включая тепло, воду и энергию. Авторы работы предлагают уделять больше внимания местам, где в прошлом на Марсе существовали горячие источники. До сих пор поиски следов древней жизни были сосредоточены на руслах высохших ручьев и речных дельт Красной планеты.

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Александр Еникеев
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