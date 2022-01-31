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Среди россиян из-за омикрона повысился спрос на маски и респираторы

Из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в России вырос спрос на маски и респираторы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 среди россиян повысился спрос на медицинские маски и респираторы, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейшего оператора данных кассовых чеков).

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Так, за первую рабочую неделю января в России купили в два раза больше масок, чем за январские каникулы. На прошлой неделе количество покупок выросло еще на 15–17 процентов по сравнению с предыдущей. Всплески спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ) не так высоки, как в самом начале пандемии, но каждая новая волна заболеваемости вызывает повышенную активность покупателей. «Продажи различаются от региона к региону в зависимости от контрольно-надзорных мер в общественных местах и торговых точках, от ухудшения эпидемиологической обстановки», — заявили в «Чек Индекс».

В Минпромторге заявили, что повышение спроса не спровоцирует нехватку масок и респираторов. По словам представителя ведомства, регионы, с учетом плановых поставок, обеспечены СИЗ на 2-3 месяца.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов назвал отличительную черту омикрон-штамма коронавируса. По его словам, инфицированный им человек может стать заразным уже через несколько часов. «Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса уже к вечеру», — сказал вирусолог, отметив, что другим штаммам для этого требуется три-четыре дня.

Марина Совина
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