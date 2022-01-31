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Массовая драка мигрантов произошла в Москве

ТАСС: на юге Москвы подрались мигранты, предположительно, граждане Таджикистана

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Востряковском проезде на юге Москвы произошла массовая драка мигрантов, предположительно, в конфликте участвовали граждане Таджикистана. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Всего в отделение полиции доставили 66 нарушителей правопорядка, пояснил собеседник агентства.

В самой драке участвовали около 15 человек. По словам источника, в ходе конфликта кто-то из мигрантов воспользовался травматическим оружием.

Сейчас возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее в Москве на парковке торгового центра «Авиапарк» сняли на видео драку мигрантов, в которой участвовали более десяти человек.

На попавших в сеть кадрах видно, как как один мужчина бьет лежащего на асфальте человека, другие вокруг кричат. Известно, что полицию или сотрудников охраны на место происшествия не вызывали.

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Анна Щербакова
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