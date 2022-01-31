В «Единой России» оценили идею о снижении нештрафуемого порога скорости

«Единая Россия» не поддержала идею о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час. Так ее оценил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале ЕР.

По его словам, снижение нештрафуемого порога с 20 километров в час не связано с безопасностью. Эту инициативу уже обсуждали до пандемии коронавируса, уточнил Турчак.

«Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», — подчеркнул секретарь генсовета партии. После двух лет пандемии COVID-19, когда гражданам и так трудно, реанимировать мысли о подобных идеях можно лишь «окончательно оторвавшись от земли и от реальности», заключил Турчак.

Ранее президент Национального союза автомобилистов (НСА) Антон Шапарин заявил, что МВД уже выступало против инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости, поэтому данное предложение вряд ли одобрят. По его утверждению, основными целями снижения порога является повышение доходов от камер на дорогах и «выдавливание» транспорта из города.