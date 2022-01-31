Украинская модель сделала планку на ванне и стала объектом шуток в сети

Украинская модель и блогерша Алена Омович снялась обнаженной и оказалась объектом шуток в Instagram. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в соцсети.

На опубликованном кадре 27-летняя манекенщица позировала без одежды. Она встала в планку, облокотившись руками и ногами на края ванны. На правой руке знаменитости браслет, волосы собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. «Пошло или эстетично?» — подписала она пост, набравший 85 тысяч лайков.

Пользователи сети подняли Омович на смех из-за нелепой позы. «Когда наполнила ванну горячей водой и ждешь, когда она остынет», «Странно как-то», «Когда тащишь кошку купаться», «Это не сексуально. Эстетика в чем? Стоишь на ванне, как собака, которая мыться не хочет? Лучше бы залезла в ванну. Как такое в голову прийти может», «Фото мочалки в ванной», — высказывались юзеры.

В ноябре Омович попросила подписчиков подарить ей деньги на новые туфли в честь дня рождения. Девушка опубликовала скриншот, на котором запечатлена пара туфель на высоком каблуке и платформе розового цвета люксового бренда Versace. Стоимость обуви на сайте ее производителя Luisa Via Roma составляет 1080 фунтов стерлингов (108 тысяч рублей). «Знаю, мир не без добрых людей (...) Очень хочется получить подарок от моих любимых подписчиков. Интересно, если каждый скинет по чуть-чуть, то как быстро мы соберем на эти туфли?» — написала Омович, также прикрепив номер своей банковской карточки.

