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Московский врач рассказал об обрадовавшей его особенности новой волны COVID-19

Кардиохирург Федоров: в новую волну COVID-19 нет большого количества обращений к медикам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новая волна коронавируса, связанная с распространением омикрон-штамма, не сопровождается огромным количеством обращений в медицинские учреждения, рассказал врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением московского Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко Алексей Федоров. Об обрадовавшей его особенности новой волны COVID-19 он сообщил на своей странице в Facebook.

«В этой огромной волне омикрона мне нравится одна вещь. Особо никто не пишет и не звонит. Предтечей прошлых подъемов были сначала одиночные, а затем массовые аймесседжы, вотсапы, директы, звонки. Бывшие пациенты, друзья друзей, родственники родственников просили проконсультировать, посмотреть анализы, найти место для перевода», — рассказал медик.

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Он отметил, что в прошлые волны врачи ощущали их еще за неделю до того, как начинали подниматься вверх официальные показатели заболеваемости.

«Новый штамм не вызывает фатального поражения легочной ткани, равно как и не привел к перегрузке стационаров за счет огромного числа заболевших. Такого развития событий боялись многие эксперты, но, к нашему общему счастью, этого не произошло», — отметил Федоров.

Он также выразил надежду на то, что омикрон-штамм COVID-19 «не оставит долгого постковида и серьезных отдаленных последствий у детей и подростков».

По данным оперштаба на 31 января, за минувшие сутки в России были госпитализированы 9090 пациентов, заболевших COVID-19. Выздоровели и выписались за прошедшие 24 часа 30 130 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 248 281 россиян с коронавирусом.

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Евгения Куликова
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