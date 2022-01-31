В Госдуме озвучили позицию по идее о снижении нештрафуемого порога скорости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался против идеи снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. Позицию по этому вопросу он озвучил в Telegram.

По словам политика, такие инициативы не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Кроме того, выдержать эти требования крайне сложно, а их введение может повлечь за собой повышение уровня коррупции, добавил Володин.

«Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога», — подчеркнул парламентарий.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержала идею о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час. По его мнению, снижение норматива не связано с безопасностью. Данную инициативу уже обсуждали до пандемии коронавируса, отметил Турчак, назвав ее вредной.