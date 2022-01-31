В Госдуме взяли двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за омикрона

Ближайшие две недели из-за пандемии COVID-19 Госдума не будет собираться на пленарные заседания, а депутаты будут работать в своих регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты взяли двухнедельный перерыв в пленарной работе. Согласно соответствующему документу, в феврале состоятся три пленарных заседания — 15, 16 и 17 февраля. Мероприятия 8 и 9 февраля отменены, вся неделя с 7 по 13 февраля объявлена региональной. После единственной пленарной недели в феврале депутаты Госдумы вновь уедут в регионы на две недели — с 21 февраля по 6 марта.

Постановление о распорядке работы Госдумы палата приняла 26 января. Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что такое решение принимается из-за ситуации с распространением омикрона.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова спрогнозировала, что в России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит затишье. Вместе с тем она добавила, что стабилизация ситуации не гарантирует, что омикрон станет последним вариантом COVID-19 и после него пандемия закончится.