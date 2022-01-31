Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме взяли двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за омикрона

Госдума не будет собираться на пленарные заседания ближайшие две недели из-за COVID-19

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Ближайшие две недели из-за пандемии COVID-19 Госдума не будет собираться на пленарные заседания, а депутаты будут работать в своих регионах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты взяли двухнедельный перерыв в пленарной работе. Согласно соответствующему документу, в феврале состоятся три пленарных заседания — 15, 16 и 17 февраля. Мероприятия 8 и 9 февраля отменены, вся неделя с 7 по 13 февраля объявлена региональной. После единственной пленарной недели в феврале депутаты Госдумы вновь уедут в регионы на две недели — с 21 февраля по 6 марта.

Постановление о распорядке работы Госдумы палата приняла 26 января. Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что такое решение принимается из-за ситуации с распространением омикрона.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова спрогнозировала, что в России после спада волны заболеваемости из-за омикрон-штамма коронавируса наступит затишье. Вместе с тем она добавила, что стабилизация ситуации не гарантирует, что омикрон станет последним вариантом COVID-19 и после него пандемия закончится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Названа причина гибели военного в подмосковной части
Российского авторитета Армяна обвинили в пропаганде запрещенного в России АУЕ
Российские аэропорты вошли в пятерку лидеров по пассажиропотоку в Европе
Зюганов раскрыл реакцию фракций Госдумы по вопросу о поддержке ДНР и ЛНР
Переживший остановку сердца Эриксен подписал контракт с клубом АПЛ
Израильские ВВС совершили авианалет близ сирийской столицы
Мужчина голыми руками спас щенка от душившего его питона и попал на видео
Россиян призвали заранее бронировать путевки в Турцию
После массовой драки в Москве в полицию доставили 66 человек
Сбер создал сервис для проверки переводов близких
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter