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Проценко объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса

Главврач Проценко: многие россияне отказываются от вакцинации под влиянием знаменитостей

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Нежелание россиян вакцинироваться во многом связано с влиянием звезд и других публичных фигур, пропагандирующих отказ от прививок. Об этом в интервью RTVI, опубликованном на YouTube-канале издания, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Как объяснил медик, многие аргументы противников вакцинации от коронавируса не имеют под собой никакой научной базы. В качестве примера он привел популярный в начале пандемии тезис о том, что вакцинация опасна для полового здоровья мужчин.

По словам Проценко, ученые провели соответствующие исследования, которые показали, что состав сперматозоидов и скорость, с которой они передвигаются, никак не изменились после введения вакцины.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что россияне имеют право высказывать любое отношение к вакцинации, а также делать любые заявления по этой теме в соцсетях. Однако намеренное распространение фейков и умышленное создание паники должно быть наказано.

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Роман Кирьянов
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