Проценко ответил на вопрос о белых пятнах в лечении COVID-19

Есть некоторые пациенты, не отвечающие на стандартные протоколы лечения коронавируса, несмотря на подходы, противовирусные препараты, различные вирусонейтрализующие антитела. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала RTVI Новости, отвечая на вопрос о белых пятнах в лечении инфекции.

Врач отметил, что такая ситуация складывается в первые семь дней после заражения.

«Для клинической медицины это не новость, потому что даже когда мы в доковидные времена изучали различные направления, различные новые приемы терапии», — указал Проценко.

Ранее главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке рассказал, что быстрая утомляемость и нарушения памяти являются главными последствиями перенесенного коронавируса.