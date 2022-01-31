В Белом доме вновь заявили о возможном вторжении России на Украину в любое время. Об этом заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует ТАСС.

Журналист попросил Псаки прокомментировать заявления ряда украинских должностных лиц, которые якобы преуменьшают угрозу «неизбежности вторжения» РФ.

«Мы уже больше недели говорим, что Россия может вторгнуться в любое время. (...) Наши усилия направлены на то, чтобы гарантировать, что мы информируем американскую общественность и мировое сообщество о серьезности этой угрозы. (...) Я не могу говорить о мотивации или обосновании комментариев украинского руководства, я могу говорить только о наших усилиях», — ответила Псаки.

Она добавила, что США считают важным «быть открытыми и откровенно говорить об угрозе со стороны РФ». «Это не просто слова, разумеется. Вы видите детали, которые мы здесь излагали, в том числе о более чем 100 тысячах [российских] военных на украинской границе», — подчеркнула она.

27 января Псаки заявила, что наблюдается подготовка и наращивание военного присутствия России на украинской границе. По ее словам, вторжение может произойти в любой момент. «Наша оценка с тех пор не изменилась», — подчеркнула пресс-секретарь.