В Москве расширят коечный фонд для детей с COVID-19

В Москве для детей с COVID-19 число коек в больницах увеличат почти до 1300. Об этом журналистам заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

«Сейчас, в связи с распространением штамма омикрон, существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19», — сказала Ракова.

В связи с этим коечный фонд для несовершеннолетних расширится — детей с COVID-19 начнет принимать один из корпусов в больнице имени Сперанского. При необходимости детей госпитализируют вместе с родителями, подчеркнула заммэра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции. Он также напомнил, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.