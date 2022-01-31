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В Москве расширят коечный фонд для детей с COVID-19

Ракова: в Москве для лечения детей с COVID-19 число коек увеличат почти до 1300

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Москве для детей с COVID-19 число коек в больницах увеличат почти до 1300. Об этом журналистам заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

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«Сейчас, в связи с распространением штамма омикрон, существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19», — сказала Ракова.

В связи с этим коечный фонд для несовершеннолетних расширится — детей с COVID-19 начнет принимать один из корпусов в больнице имени Сперанского. При необходимости детей госпитализируют вместе с родителями, подчеркнула заммэра.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции. Он также напомнил, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.

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Анастасия Шейкина
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