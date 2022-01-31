Мужчина ел сырое мясо и яйца 80 дней и рассказал о последствиях

Житель Калифорнии, США, бросил веганство, решил поставить над собой эксперимент и начал питаться сырым мясом и яйцами. О последствиях его решения пишет LADbible.

Мужчина создал аккаунт в Instagram, посвященный эксперименту. В описании профиля он сообщил, что планирует есть сырое мясо, пока не умрет от заражения. «Посмотрим, сколько я проживу: пять дней или 500 дней», — отметил он. Первый пост в аккаунте появился 23 ноября 2021 года.

В последней публикации американец рассказал, что начался 80-й день его эксперимента. На кадрах он жует сырую рыбу.

Мужчина рассказал, что однажды он решил изменить рацион, потому что не чувствовал энергии от пищи. Его состояние ухудшалось, как он считает, от полуфабрикатов. Тогда американец стал веганом почти на 10 лет, а после и вовсе решил перейти на сырое мясо. По его словам, интерес к подобному опыту появился после того, как он задумался о том, почему только люди перед употреблением готовят еду, а другие живые существа — нет.

Мужчина признал, что поначалу резкая смена рациона вызвала «серьезные проблемы со здоровьем», однако теперь он чувствует себя прекрасно и уверен, что теперь все съеденное точно усваивается его организмом. Время от времени экспериментатор устает от однообразия рациона и разбавляет его буррито.

Ранее сообщалось, что жительница венгерского города Вечеш начала есть сырое мясо и яйца и похвасталась отличным самочувствием спустя год после начала эксперимента. Муж женщины поддержал ее выбор, но сам есть мясо отказался.