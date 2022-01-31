Гигантский самолет врезался в багажные тележки и попал на видео

Грузовой самолет авиакомпании China Airlines столкнулся с тележками для багажа и раскидал их по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Чикаго, США. Инцидент попал на видео, его опубликовал New York Post.

На размещенных в сети кадрах видно, как гигантский лайнер скользит по заснеженной полосе и на высокой скорости врезается в багажные тележки, зацепив их турбиной.

Отмечается, что инцидент произошел во время сильной метели. В результате столкновения никто не пострадал, однако один из двигателей самолета был поврежден.

Ранее, в декабре 2021 года, в московском аэропорту Шереметьево российский самолет сбил машину для обработки противообледенительной жидкостью. Воздушное судно Boeing 777, направлявшееся в Канкун, при рулении по взлетно-посадочной полосе зацепило крылом поливочный автомобиль — в результате машина перевернулась.