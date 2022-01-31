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Певец Шарлот рассказал о неудачной попытке суицида

Исполнитель Эдуард Шарлот признался, что хотел покончить с собой

Фото: @sharl.ot

Российский музыкант Эдуард Шарлот рассказал о неудачной попытке суицида. Ночью 31 января он выложил на эту тему несколько сторис в Instagram, однако социальная сеть удалила этот контент.

Певец признался, что хотел покончить с собой, однако не смог этого сделать. В одном из постов он написал, что «готов давиться своим позором», а в других показал заплаканное лицо.

За две недели до этого исполнитель написал в сторис «покойся с миром», после чего на какое-то время перестал выходить на связь. Как сообщает Super, тогда 23-летний Шарлот поругался с родителями, они выгнали его из дома.

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года он начал сотрудничать с лейблом «Джем», а два года спустя принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом «Навечно Молодой» совместно с Sony Music. Позднее у Шарлота случился конфликт с лейблом, после чего артист разорвал свое сотрудничество с компанией.

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Евгений Шульгин
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