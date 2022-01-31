Мужчина угрожал устроить взрыв в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина стал высказывать угрозы на входе в один из терминалов. Полиция его задержала.

В ходе проверки правоохранители не обнаружили у посетителя взрывных устройств либо взрывоопасных предметов.

Аэропорт вернулся в штатный режим работы.

21 января сообщалось, что в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства. По окончании первого урока он выбросил одно из своих изделий из окна третьего этажа, после чего прогремел взрыв.