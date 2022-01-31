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Мужчина угрожал устроить взрыв в Шереметьево

Полиция задержала в Шереметьево мужчину, заявившего о наличии у него взрывного устройства

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В московском аэропорту Шереметьево посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина стал высказывать угрозы на входе в один из терминалов. Полиция его задержала.

В ходе проверки правоохранители не обнаружили у посетителя взрывных устройств либо взрывоопасных предметов.

Аэропорт вернулся в штатный режим работы.

21 января сообщалось, что в Челябинской области задержали 14-летнего школьника, пронесшего в класс самодельные взрывные устройства. По окончании первого урока он выбросил одно из своих изделий из окна третьего этажа, после чего прогремел взрыв.

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Любовь Ширижик
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