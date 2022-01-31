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Биолог сделал прогноз о следующем штамме коронавируса

Биолог Чумаков: следующий штамм COVID-19 будет менее болезнетворным

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Следующий штамм коронавируса должен быть менее патогенным, то есть менее болезнетворным, предположил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. Это поможет вирусу сохранить свой вид,

Коронавирусу совсем невыгодно убивать популяцию. Его стратегия, как любого живого организма, сохранить свой вид и как можно шире распространиться, объяснил свой прогноз биолог. А штаммы — это продукт ускоренной эволюции вируса. Именно поэтому появляются штаммы, которые, во-первых, легче заражают человека, а во-вторых, становятся менее патогенными, то есть не вызывают серьезных заболеваний.

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«Стратегия вируса — всегда хорошо распространяться, но быть незаметным. Вирусы, которые так незаметно заражают людей, это те вирусы, которые уже давно внедрились в человеческую популяцию, и они находятся в равновесии со своим хозяином. А вирусы, которые вызывают серьезные заболевания, это обычно те, которые не так давно перешли на человека от другого хозяина. Они еще не адаптировались и не стали такими незаметными. Коронавирус сейчас на наших глазах превращается в такой незаметный вирус», — поделился Чумаков.

Вариант, сочетающий в себе высокую заразность с высокой болезнетворностью, возможен в случае, если разные штаммы объединяться вместе, образуя гибрид, однако вероятность такого развития событий крайне мала, отметил биолог, поэтому, скорее всего, нас ожидает смягчение заболевания.

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Екатерина Смирная
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