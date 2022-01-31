Ведущий BBC узнал о братьях и сестре спустя 20 лет

Ведущий BBC и бывший участник X-Factor Эшли Джон-Баптист узнал о троих родных братьях и сестре спустя 20 лет после своего рождения. Об этом он рассказал в документальном фильме BBC под названием Split Up In Care («Разделиться под опекой» — прим. «Ленты.ру»), доступном на сайте телеканала.

Журналист рассказал, что в Facebook с ним связался его брат, с которым он не был знаком, так как с двух лет рос в приемных семьях. Мужчина сообщил ему, что, помимо него, у журналиста есть еще два брата и сестра. «Это было абсолютным безумием, потому что долгое время я думал, что полностью изолирован от семьи, что у меня никого нет», — поделился Джон-Баптист.

«Это невозможно описать, какого это скитаться между пятью разными домами до 18 лет. У меня никогда не было чувства семьи и принадлежности к чему-то», — признался журналист. Во время съемок документального фильма Джон-Баптист решил обсудить свои родственные связи со своей социальной работницей Розалин Пэйн, которая работала с ним до совершеннолетия.

«Со стороны отца у меня по крайней мере три брата и сестра, которые старше меня. Была ли в моем личном деле какая-либо информация о том, что у меня есть братья и сестры?», — обратился журналист к Пэйн. Сотрудница соцслужбы сообщила ему, что не располагала информацией о его возможных родственниках.

«Тот факт, что вы могли быть усыновлены, не исключает того, что у вас могут быть братья и сестры, но никто не говорит вам об этом в обязательном порядке. Но я уверен, что все хотят знать, кто они и с кем связаны», — высказался Джон-Баптист.

Ранее удочеренная американка Кэти Шредер узнала о родной бабушке и матери-убийце из России спустя десятки лет. Девушка решила найти в Новосибирске свою родную мать Ларису Филоненко. Когда история Кэти появилась в российских СМИ, один из читателей подсказал, где может проживать Филоненко на данный момент. Оказалось, что мать девушки умерла несколько лет назад от цирроза печени в тюрьме, где сидела за убийство.