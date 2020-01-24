Удочеренная американка узнала о родной матери-убийце из России спустя 25 лет

Удочеренная американка узнала о родной бабушке и матери-убийце из России спустя десятки лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

25 лет назад пятимесячную девочку Олю из города Новосибирск удочерила семья из США. Приемные родители назвали ее Кэти Шредер. Они дали ей хорошее образование и помогли устроиться на работу в администрации канадского города Чилливак, провинция Британская Колумбия. Семья никогда не скрывала от Кэти, что та приемная.

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Два года назад девушка решила найти в Новосибирске свою родную мать Ларису Филоненко. Когда история Кэти появилась в российских СМИ, один из читателей подсказал, где может проживать Филоненко на данный момент. Журналисты «Комсомольской правды» отправились по указанному адресу и нашли 79-летнюю мать Ларисы — Раису Половникову.

Оказалось, Филоненко умерла семь лет назад от цирроза печени. «Пила она, сильно пила, — рассказала Половникова. — Во время очередной пьянки пырнула ножом мужчину. Он умер. А она отсидела шесть лет». По словам родственников Ларисы, у нее был сложный характер. Про оставленную в роддоме девочку она никому из близких не рассказывала.

Половникова затруднилась ответить, жив ли родной отец Кэти. Женщина призналась, что с радостью увиделась бы с внучкой, но вряд ли сможет полететь к ней в Америку.

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