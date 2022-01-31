В СНБО Украины оценили угрозу вторжения России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина пока не видит непосредственной угрозы вторжения России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Данилова, приведение сил РФ к границам Украины для вторжения займет от трех дней до недели, и на данный момент реальной угрозы нет. «Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Этого мы пока не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сказал он.

Секретарь СНБО также осудил решение ряда стран отозвать своих дипломатов из Киева.

Ранее Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границах с Украиной около 127 тысяч военных, тогда как для «полномасштабного вторжения» ей потребуется минимум один миллион солдат. Чиновник назвал такую численность войск «не критичной» для Украины. Он пояснил, что российский наземный контингент в регионе держится на уровне 106 тысяч человек, остальные 21 тысяча военнослужащих — это авиация и флот.