Стало известно еще о нескольких жертвах отравления в клинике в Петербурге

Жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге может быть больше — несколько человек умерли после посещения клиники еще в конце 2021 года. Об этом стало известно из рассказа жительницы Петербурга Виктории, дочери женщины, скончавшейся в декабре. Ее слова в понедельник, 31 января, приводит «Газета.Ru».

66-летняя мать девушки скончалась 23 декабря 2021 года. «Ей стало плохо с утра сразу после посещения клиники. Подруга мамы рассказала, что ее тошнило. Вызвали скорую, врачи подумали, что что-то с сердцем, поставили укол, и через десять минут после их отъезда она умерла», — сообщила петербурженка.

При вскрытии причиной смерти назвали сердечную недостаточность, но семья погибшей уверена, что на самом деле мать отравилась барием. По ее словам, сгустки рвоты в квартире женщины не поддаются никаким способам утилизации даже спустя месяц.

В настоящее время родственники ждут от морга результаты химической экспертизы. Также девушка обратилась в Следственный комитет (СК) и занимается поисками родственников других жертв и пострадавших. Она отметила, что знает еще минимум о двух погибших и об одном пострадавшем.

«СК нужно обратить внимание на декабрь в том числе, потому что жертв может быть сотни», — заявила Виктория.

27 января стало известно, что в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три пациента. Еще трое попали в реанимацию. Сотрудники клиники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Позднее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило, что причиной гибели россиян стал контрафактный препарат.