Талибы опровергли убийство ста чиновников бывшего правительства

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о причастности движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) к убийству более ста чиновников бывшего афганского правительства неверны. Об этом на своей странице в Twitter написал официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

«Утверждение Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что 100 членов бывшего правительства были убиты с момента прихода к власти в Афганистане Исламского Эмирата, неверно», — заявил пресс-секретарь правительства самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистан в опровержение словам Гутерриша.

В сообщении Муджахид назвал генсека Пан Ги Муном. Так звали предыдущего генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который занимал свой пост с 2007 по 2016 годы. «После объявления амнистии никому не позволено причинять вред кому-либо, если какой-либо такой инцидент произошел из-за личной мести, мы проведем расследование и накажем виновных», — написал представитель талибов.

Ранее Гутерриш прочитал доклад Совету безопасности ООН, в котором утверждалось, что с 15 августа 2021 года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) получала сообщения от проверенных источников об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении сторонников бывшего режима, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом.