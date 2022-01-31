Тимошенко объяснила нагнетание ситуации вокруг Украины

Нагнетание ситуации вокруг Украины связано не с «вторжением» в страну, а с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений, уверена бывший премьер-министр республики, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее цитирует РИА Новости.

Тимошенко объяснила, что «эскалацией» на границе Украину пытаются заставить выполнять Минские соглашения в том варианте, в котором они были подписаны. Для страны это будет значить потерю независимости и суверенитета, считает она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в том, что он нагнетает ситуацию вокруг «вторжения» России. По его словам, из-за этого страна терпит экономические потери. Глава государства также заверил журналистов, что угрозы полномасштабного вторжения России в настоящее время нет.

Минские соглашения подразумевают шаги по деэскалации конфликта в Донбассе. Согласно договоренностям, Киев должен принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепив его в Конституции. Россия же обязуется обеспечить контроль вооруженных сил Украины над границей между самопровозглашенными республиками Донбасса и Ростовской областью. Порядок этих действий, а также их смыл неоднократно подвергались противоположным оценкам в Киеве и Москве.